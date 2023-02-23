из Никитино Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прокофиев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Анисим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Прокофиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Прокофиев
Смерть
Неизвестно