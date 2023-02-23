из Никитино Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Никитино Анна Алексеева

из Никитино Анна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прокофиев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Анисим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прокофиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Прокофиев

Смерть
Неизвестно
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