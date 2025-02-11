Прасковья Андреева 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1783, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Андрей Рекрут В 1784 Г. Прокофьев1764 г.р.
Мать
Анна Алексеева1765 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Андрей Рекрут В 1784 Г. Прокофьев

Мать: Анна Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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