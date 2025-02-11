Прасковья Андреева
женский, родилась 1783, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАндрей Рекрут В 1784 Г. Прокофьев1764 г.р.
МатьАнна Алексеева1765 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Андрей Рекрут В 1784 Г. Прокофьев
Мать: Анна Алексеева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно