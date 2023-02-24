(Яков Зоркин) Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Зорка Степкин
Мать: Серга Родайкина
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Прокофиев
Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Прокофиев
Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Андрей Прокофиев
Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Прокофиева
Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мирон Прокопиев
Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова
Смерть
1794