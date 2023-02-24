(Яков Зоркин) Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яков Зоркин) Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Зорка Степкин

Мать: Серга Родайкина

Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Прокофиев

Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Прокофиев

Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Андрей Прокофиев

Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Прокофиева

Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Мирон Прокопиев

Мать ребёнка: Из Славкино Ульяна Семенова

Смерть
1794
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