Серга Родайкина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: (Тремаша Зоркин) Перфильев
Отец ребёнка: Зорка Степкин
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Зорка Степкин
Рождение ребёнка
1733
Сын: (Яков Зоркин) Карпов
Отец ребёнка: Зорка Степкин
Смерть
Неизвестно