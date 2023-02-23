Серга Родайкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерга Родайкина

Серга Родайкина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: (Тремаша Зоркин) Перфильев

Отец ребёнка: Зорка Степкин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: (Алешка Зоркин) Осипов

Отец ребёнка: Зорка Степкин

Рождение ребёнка
1733

Сын: (Яков Зоркин) Карпов

Отец ребёнка: Зорка Степкин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close