Родичев Евстигней Петрович Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Родичев Евстигней Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1830

умер Неизвестно

Отец
Родичев Петр Переселен С. Константиновка В 1833 Васильев05.01.1803 г.р.
Мать
(Татьяна Павловна) Елена Елена/ Татьяна Павловна1799 г.р.
Дети
Родичев Денис Евстигнеевич1853 г.р.
Родичев Яков ЕвстигнеевичОколо 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Родичев Петр Переселен С. Константиновка В 1833 Васильев

Мать: (Татьяна Павловна) Елена Елена/ Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Родичев Денис Евстигнеевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Родичев Яков Евстигнеевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Родичева) Федосия Евсигнеевна

Мать ребёнка: Мария

Шипинцы, Чернівецька область

Рождение ребёнка
26.03.1911

Сын: Родичев Александр Евстигнеевич

Мать ребёнка: Мария

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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