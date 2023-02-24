Родичев Евстигней Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Родичев Петр Васильев
Мать: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Родичев Денис Евстигнеевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Федосия Евсигнеевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Родичев Яков
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
26.03.1911
Сын: Родичев Александр
Мать ребёнка: Мария
Самарская губерния, Николаевский уезд, село Константиновка (Барсуковка)
Смерть
Неизвестно