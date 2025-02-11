Родичев Евстигней Петрович
мужской, родился Около 1830
умер Неизвестно
ОтецРодичев Петр Переселен С. Константиновка В 1833 Васильев05.01.1803 г.р.
Мать(Татьяна Павловна) Елена Елена/ Татьяна Павловна1799 г.р.
Дети
Родичев Денис Евстигнеевич1853 г.р.
Родичев Яков ЕвстигнеевичОколо 1870 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1830
Отец: Родичев Петр Переселен С. Константиновка В 1833 Васильев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Родичев Денис Евстигнеевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Родичев Яков Евстигнеевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Родичева) Федосия Евсигнеевна
Мать ребёнка: Мария
Шипинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
26.03.1911
Сын: Родичев Александр Евстигнеевич
Мать ребёнка: Мария
Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно