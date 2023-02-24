Родичев Евстигней Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родичев Евстигней Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Родичев Петр Васильев

Мать: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Родичев Денис Евстигнеевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Федосия Евсигнеевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Родичев Яков

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
26.03.1911

Сын: Родичев Александр

Мать ребёнка: Мария

Самарская губерния, Николаевский уезд, село Константиновка (Барсуковка)
Смерть
Неизвестно
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