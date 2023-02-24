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Родичев Петр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1803

Отец: Василий 1833

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Арина Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Родичев Евстигней Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Родичев Иван Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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