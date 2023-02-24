Родичев Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1803
Отец: Василий 1833
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Арина Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Родичев Евстигней Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно