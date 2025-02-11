Мария
женский, родилась Около 1836
умерла Неизвестно
Дети
Родичев Денис Евстигнеевич1853 г.р.
Родичев Яков ЕвстигнеевичОколо 1870 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Родичев Денис Евстигнеевич
Отец ребёнка: Родичев Евстигней Петрович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Родичев Яков Евстигнеевич
Отец ребёнка: Родичев Евстигней Петрович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Родичева) Федосия Евсигнеевна
Отец ребёнка: Родичев Евстигней Петрович
Шипинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
26.03.1911
Сын: Родичев Александр Евстигнеевич
Отец ребёнка: Родичев Евстигней Петрович
Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно