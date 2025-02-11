Мария Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1836

умерла Неизвестно

Дети
Родичев Денис Евстигнеевич1853 г.р.
Родичев Яков ЕвстигнеевичОколо 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Родичев Денис Евстигнеевич

Отец ребёнка: Родичев Евстигней Петрович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Родичев Яков Евстигнеевич

Отец ребёнка: Родичев Евстигней Петрович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Родичева) Федосия Евсигнеевна

Отец ребёнка: Родичев Евстигней Петрович

Шипинцы, Чернівецька область

Рождение ребёнка
26.03.1911

Сын: Родичев Александр Евстигнеевич

Отец ребёнка: Родичев Евстигней Петрович

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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