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Попов Василий Давыдович

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Место рождения

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1750 ст.

Дата смерти

Около 1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1706 г.р.

Дети

Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.

Отец: Попов Давыд Фёдорович

Мать: - Наталья Петровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Попов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: - Акилина Григорьевна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Попов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: - Акилина Григорьевна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Попов Данило Васильевич

Мать ребёнка: - Акилина Григорьевна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1798 ст.
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