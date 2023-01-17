Попов Василий Давыдович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1750 ст.
Дата смертиОколо 1798 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.
Отец: Попов Давыд Фёдорович
Мать: - Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Мать ребёнка: - Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Мать ребёнка: - Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Мать ребёнка: - Акилина Григорьевна
Смерть
Около 1798 ст.