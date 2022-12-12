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Попов Давыд Фёдорович

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Место рождения

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Около 1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1741 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1750 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Попов Фёдор -

Мать: не указана

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Попова Пелагея Давыдовна

Мать ребёнка: - Наталья Петровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Попов Ларион' Давыдович

Мать ребёнка: - Наталья Петровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Попова Ирина Давыдовна

Мать ребёнка: - Наталья Петровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Попов Ларион Давыдович

Мать ребёнка: - Наталья Петровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Попов Василий Давыдович

Мать ребёнка: - Наталья Петровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1763 ст.
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