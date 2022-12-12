Попов Давыд Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиОколо 1763 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Попов Фёдор -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Попова Пелагея Давыдовна
Мать ребёнка: - Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Попова Ирина Давыдовна
Мать ребёнка: - Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Петровна
Смерть
Около 1763 ст.