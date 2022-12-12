- Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1706 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.
Отец: - Пётр -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Попова Пелагея Давыдовна
Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Попова Ирина Давыдовна
Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович
Смерть
Неизвестно