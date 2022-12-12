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- Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1741 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1750 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: - Пётр -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Попова Пелагея Давыдовна

Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Попов Ларион' Давыдович

Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Попова Ирина Давыдовна

Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Попов Ларион Давыдович

Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Попов Василий Давыдович

Отец ребёнка: Попов Давыд Фёдорович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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