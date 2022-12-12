- Акилина Григорьевна
Место рождениязайм. Вновь заведения (Вятская округа, Коршинский десяток)
Дата рожденияВычислено 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
займ. Вновь заведения (Вятская округа, Коршинский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Отец ребёнка: Попов Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Отец ребёнка: Попов Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Отец ребёнка: Попов Василий Давыдович
Смерть
Неизвестно