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- Акилина Григорьевна

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Место рождения

займ. Вновь заведения (Вятская округа, Коршинский десяток)

Дата рождения

Вычислено 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

займ. Вновь заведения (Вятская округа, Коршинский десяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Попов Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Давыдович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Попов Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Давыдович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Попов Данило Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Давыдович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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