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Гужва Пётр Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гужва Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Гужва Павел Петрович

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гужва Иван Петрович

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гужва Николай Петрович

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
12.09.1928

Сын: Гужва Василий Петрович

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гужва Евгения Петровна

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
29.07.1934

Дочь: Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
09.05.1938

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Петровна

Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья (Милания) Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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