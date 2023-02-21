Гужва Пётр Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гужва Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гужва Павел Петрович
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гужва Иван Петрович
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Рождение ребёнка
12.09.1928
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гужва Евгения Петровна
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Рождение ребёнка
29.07.1934
Дочь: Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.05.1938
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Петровна
Мать ребёнка: Меланья (Милания) Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно