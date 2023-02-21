(Гужва) Меланья (Милания) Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гужва) Меланья (Милания) Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Гужва Павел Петрович

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гужва Иван Петрович

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гужва Николай Петрович

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Рождение ребёнка
12.09.1928

Сын: Гужва Василий Петрович

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гужва Евгения Петровна

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Рождение ребёнка
29.07.1934

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Рождение ребёнка
09.05.1938

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Петровна

Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужва Пётр Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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