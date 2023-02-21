(Гужва) Меланья (Милания) Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гужва Павел Петрович
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гужва Иван Петрович
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Рождение ребёнка
12.09.1928
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гужва Евгения Петровна
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Рождение ребёнка
29.07.1934
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Рождение ребёнка
09.05.1938
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Петровна
Отец ребёнка: Гужва Пётр Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гужва Пётр Корнеевич
Смерть
Неизвестно