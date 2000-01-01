Гужва Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
20.02.1950
Рождение ребёнка
27.01.1953
Рождение ребёнка
08.09.1954
Рождение ребёнка
05.04.1957
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно