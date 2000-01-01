Гужва Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужва Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1890 и 1893 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Гужва Пётр Корнеевич

Мать: Меланья (Милания) Прокофьевна

Рождение ребёнка
20.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
27.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужва Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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