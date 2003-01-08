Гужва Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужва Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

08.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1890 и 1893 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гужва Пётр Корнеевич

Мать: Меланья (Милания) Прокофьевна

Бракосочетание
13.02.1935

Жена: Гужва Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
10.12.1937

Сын: Гужва Григорий Павлович

Мать ребёнка: Гужва Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Гужва Иван Павлович

Мать ребёнка: Гужва Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
20.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужва Марфа Алексеевна

Смерть
08.01.2003
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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