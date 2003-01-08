Гужва Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти08.01.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
13.02.1935
Жена: Гужва Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
10.12.1937
Мать ребёнка: Гужва Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гужва Иван Павлович
Мать ребёнка: Гужва Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гужва Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гужва Марфа Алексеевна
Смерть
08.01.2003
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область