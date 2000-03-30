Телегин Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1918

Дата смерти

30.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918

Отец: Телегин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1948

Сын: Телегин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1954

Сын: Телегин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Мария Ивановна

Смерть
30.03.2000
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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