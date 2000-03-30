Телегин Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1918
Дата смерти30.03.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918
Отец: Телегин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1948
Сын: Телегин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
03.01.1954
Сын: Телегин Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
01.11.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телегина Мария Ивановна
Смерть
30.03.2000
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха