Телегин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1913
Сын: Телегин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Дуня) Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно