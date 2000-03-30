Телегин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1913

Сын: Телегин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1918

Сын: Телегин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Дуня) Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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