Телегина (Уставщикова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1928
Дата смерти13.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928
Отец: Уставщиков Иван
Рождение ребёнка
20.09.1948
Сын: Телегин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Телегин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
03.01.1954
Сын: Телегин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Телегин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
01.11.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.2004
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха