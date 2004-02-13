Телегина (Уставщикова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Уставщикова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1928

Дата смерти

13.02.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928

Отец: Уставщиков Иван

Мать: Уставщикова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
20.09.1948

Сын: Телегин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Телегин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1954

Сын: Телегин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Телегин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
01.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Фёдор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Фёдор Алексеевич

Смерть
13.02.2004
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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