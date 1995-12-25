Уставщиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уставщиков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1925

Сын: Уставщиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Уставщикова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
07.05.1928

Дочь: Телегина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Уставщикова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уставщикова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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