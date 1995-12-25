Уставщиков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1925
Сын: Уставщиков Николай Иванович
Мать ребёнка: Уставщикова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
07.05.1928
Дочь: Телегина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Уставщикова Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно