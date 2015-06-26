Телегин Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1948
Дата смерти26.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948
Отец: Телегин Фёдор Алексеевич
Мать: Телегина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Любовь Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2015
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха