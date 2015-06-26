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Телегин Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1948

Дата смерти

26.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948

Отец: Телегин Фёдор Алексеевич

Мать: Телегина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Любовь Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Любовь Борисовна

Смерть
26.06.2015
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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