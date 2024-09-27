Климов Михаил Авдеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смерти05.01.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Климов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Климова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Климов Кондратий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Климов Хрисанф Михайлович
Мать ребёнка: Климова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Мать ребёнка: Климова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Мать ребёнка: Климова Евдокия
Смерть
05.01.1887 ст.
Запись № 1 ОТ СТАРОСТИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#184