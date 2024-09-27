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Климов Михаил Авдеевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

05.01.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Климов Авдей Зиновьевич

Мать: Климова Стефанида Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Климов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Климова Евдокия

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Климов Кондратий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Климов Хрисанф Михайлович

Мать ребёнка: Климова Евдокия

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Климов Осип Михайлович

Мать ребёнка: Климова Евдокия

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Климов Прохор Михайлович

Мать ребёнка: Климова Евдокия

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.01.1887 ст.
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1 ОТ СТАРОСТИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#184

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