Климова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Михаил Авдеевич

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Климов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Авдеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Климов Хрисанф Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Авдеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Климов Осип Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Авдеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Климов Прохор Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Авдеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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