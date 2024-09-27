Климова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Климов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Климов Михаил Авдеевич
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Климов Хрисанф Михайлович
Отец ребёнка: Климов Михаил Авдеевич
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Отец ребёнка: Климов Михаил Авдеевич
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Отец ребёнка: Климов Михаил Авдеевич
Смерть
Неизвестно