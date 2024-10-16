Комлева (Морозова) Елена Илларионовна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комлева (Морозова) Елена Илларионовна

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Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

После 1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Морозов Илларион Алексеевич

Мать: Морозова Евфалия Ивановна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Почему-то написан 1892гр (Ольга Чиркова, скорее всего) Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Николай Х

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Комлева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Комлев Николай Х

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Комлева) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Комлев Николай Х

Рождение ребёнка
1918

Сын: Комлев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Комлев Николай Х

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Почему-то указана дата 1919гр (Чиркова?) Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг УЧИТЕЛЬ
Смерть
После 1951
Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Есть в похозчйственной книге за 46-48гг и 49-51, без упоминания о смерти

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