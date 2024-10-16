Комлева (Морозова) Елена Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиПосле 1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Почему-то написан 1892гр (Ольга Чиркова, скорее всего) Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комлев Николай Х
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Комлева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Комлев Николай Х
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Комлева) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Комлев Николай Х
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Комлев Николай Х
Почему-то указана дата 1919гр (Чиркова?) Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг УЧИТЕЛЬ
Смерть
После 1951
Есть в похозчйственной книге за 46-48гг и 49-51, без упоминания о смерти