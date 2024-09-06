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Комлев Михаил Николаевич

Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

До 1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Комлев Николай Х

Мать: Комлева (Морозова) Елена Илларионовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Почему-то указана дата 1919гр (Чиркова?) Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг УЧИТЕЛЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комлев Александр (нет его в похоз. книге)

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Евдокия Николаевна

Работа или профессия
До 1941
Учитель немецкого языка, попал в плен ИЛИ Учитель в средней школе в Александровке
Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Комлева) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Николаевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1946-1948-1949-1951гг
Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Комлева) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Комлева Евдокия Николаевна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Дата из похозяйственной книги за 1946-1948-1949-1951гг
Смерть
До 1951
В похозяйственной книге написано умер, дата не отражена. Или погиб в плену, но информация не ищется на Памяти народа.

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