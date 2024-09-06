Комлев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиДо 1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Почему-то указана дата 1919гр (Чиркова?) Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг УЧИТЕЛЬ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комлев Александр (нет его в похоз. книге)
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
До 1941
Учитель немецкого языка, попал в плен ИЛИ Учитель в средней школе в Александровке
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Комлева) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Николаевна
Дата из похозяйственной книги за 1946-1948-1949-1951гг
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Комлева) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Комлева Евдокия Николаевна
Дата из похозяйственной книги за 1946-1948-1949-1951гг
Смерть
До 1951
В похозяйственной книге написано умер, дата не отражена. Или погиб в плену, но информация не ищется на Памяти народа.