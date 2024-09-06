Комлев Николай Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлев Николай Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева (Морозова) Елена Илларионовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Комлева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Комлева (Морозова) Елена Илларионовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Комлева) Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Комлева (Морозова) Елена Илларионовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Комлев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Комлева (Морозова) Елена Илларионовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Почему-то указана дата 1919гр (Чиркова?) Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг УЧИТЕЛЬ
Смерть
До 1943
Отсутствует в книге за 1943г

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