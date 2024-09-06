Комлев Николай Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Комлева) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Комлева (Морозова) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Комлева) Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Комлева (Морозова) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Комлева (Морозова) Елена Илларионовна
Почему-то указана дата 1919гр (Чиркова?) Дата из похозяйственной книги за 1943-1945гг УЧИТЕЛЬ
Смерть
До 1943
Отсутствует в книге за 1943г