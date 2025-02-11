Кудряшов Михаил Иванов 06.11.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов Михаил Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.11.1870, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кудряшов Иван Семёнов1835 г.р.
Мать
Кудряшова Евдокия Ермолаева1829 г.р.
Супруги
Кудряшова Елена Петрова17.05.1874 г.р.
Дети
Кудряшов Матвей Михайлов05.08.1893 г.р.
(Кудряшова) Мария Михайлова02.04.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1870

Отец: Кудряшов Иван Семёнов

Мать: Кудряшова Евдокия Ермолаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
12.01.1892

Жена: Кудряшова Елена Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Кудряшов Матвей Михайлов

Мать ребёнка: Кудряшова Елена Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1895

Дочь: (Кудряшова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Кудряшова Елена Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.06.1896

Дочь: (Кудряшова) Ольга Михайлова

Мать ребёнка: Кудряшова Елена Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.10.1898

Дочь: (Кудряшова) Прасковья Св-Во Выд. В 1938 Михайлова

Мать ребёнка: Кудряшова Елена Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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