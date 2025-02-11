Кудряшов Михаил Иванов
мужской, родился 06.11.1870, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКудряшов Иван Семёнов1835 г.р.
МатьКудряшова Евдокия Ермолаева1829 г.р.
Супруги
Кудряшова Елена Петрова17.05.1874 г.р.
Дети
Кудряшов Матвей Михайлов05.08.1893 г.р.
(Кудряшова) Мария Михайлова02.04.1895 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1870
Отец: Кудряшов Иван Семёнов
Бракосочетание
12.01.1892
Жена: Кудряшова Елена Петрова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1893
Мать ребёнка: Кудряшова Елена Петрова
Рождение ребёнка
02.04.1895
Дочь: (Кудряшова) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Кудряшова Елена Петрова
Рождение ребёнка
25.06.1896
Дочь: (Кудряшова) Ольга Михайлова
Мать ребёнка: Кудряшова Елена Петрова
Рождение ребёнка
12.10.1898
Дочь: (Кудряшова) Прасковья Св-Во Выд. В 1938 Михайлова
Мать ребёнка: Кудряшова Елена Петрова
Смерть
Неизвестно