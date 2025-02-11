(Кудряшова) Мария Михайлова 02.04.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кудряшова) Мария Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.04.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.07.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов Михаил Иванов06.11.1870 г.р.
Мать
Кудряшова Елена Петрова17.05.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1895

Отец: Кудряшов Михаил Иванов

Мать: Кудряшова Елена Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.07.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: поносом

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