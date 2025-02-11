Кудряшов Матвей Михайлов
мужской, родился 05.08.1893, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 08.12.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКудряшов Михаил Иванов06.11.1870 г.р.
МатьКудряшова Елена Петрова17.05.1874 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1893
Отец: Кудряшов Михаил Иванов
Мать: Кудряшова Елена Петрова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.12.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область