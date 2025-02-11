Кудряшов Матвей Михайлов 05.08.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов Матвей Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.08.1893, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 08.12.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов Михаил Иванов06.11.1870 г.р.
Мать
Кудряшова Елена Петрова17.05.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1893

Отец: Кудряшов Михаил Иванов

Мать: Кудряшова Елена Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.12.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: дифтеритом

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