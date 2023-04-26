Кудряшова Авдотья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Авдотья Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Иван Семёнов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Кудряшова) Акулина Иванова

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Семёнов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Кудряшова) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Семёнов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
11 семья
Смерть
Неизвестно

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