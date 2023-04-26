Кудряшова Авдотья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Кудряшова) Акулина Иванова
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Кудряшова) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Семёнов
Место жительства
1858
11 семья
Смерть
Неизвестно