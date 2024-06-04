Добровольская (Демброва) Параскевия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Диброва Иосиф Григорьевич
Мать: Диброва Мария Федоровна
Дочь: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна
Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Елизавета (Елена) Федоровна
Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович
Сын: Добровольский Михаил Федорович
Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович
Сын: Добровольский Лука Федорович
Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович
Сын: Добровольский Ефим Федорович
Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Васса Федоровна
Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович
Сын: Добровольский Яков Федорович
Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович