Добровольская (Демброва) Параскевия Иосифовна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская (Демброва) Параскевия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Диброва Иосиф Григорьевич

Мать: Диброва Мария Федоровна

Бракосочетание
16.01.1858 ст.

Муж: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
Села Войнаровки дворянин Өеодоръ Сімеоновъ Добровольскій, холостъ, православнаго исповѣданія первымъ бракомъ, 23 лет; | и Села Войнаровки однодворка Параскевія Иоаннова Дембровова православнаго исповѣ... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1860 ст.

Дочь: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна

Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3316 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860 г. Л. 397об-398
Рождение ребёнка
20.05.1861 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Елизавета (Елена) Федоровна

Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
08.01.1863 ст.

Сын: Добровольский Михаил Федорович

Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
22.10.1865 ст.

Сын: Добровольский Лука Федорович

Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
17.10.1868

Сын: Добровольский Ефим Федорович

Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Васса Федоровна

Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
Вычислено 23.10.1876 ст.

Сын: Добровольский Яков Федорович

Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1879 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Добровольский Федор Семенович

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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