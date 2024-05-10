Диброва Мария Федоровна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Диброва Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения взята из исповедной ведомости за 1840 г., где указан возраст 40 лет.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Добровольская (Демброва) Параскевия Иосифовна

Отец ребёнка: Диброва Иосиф Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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