Диброва Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения взята из исповедной ведомости за 1840 г., где указан возраст 40 лет.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Добровольская (Демброва) Параскевия Иосифовна
Отец ребёнка: Диброва Иосиф Григорьевич
Смерть
Неизвестно