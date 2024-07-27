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Шушкова Ирина Романова

Место рождения

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
С 1834 по 1840 ст.

Муж: Шушков Петр Демьянов

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около ?.07.1842 ст.

Сын: Шушков Иван Петров

Отец ребёнка: Шушков Петр Демьянов

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107867
Упоминание
24.09.1850 ст.
Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/146357 Село Большая Качка. IX ревизия (1850 год). Источник: НАРТ 1305-1-18 РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА Тысяча восемь сот пятидесятаго года, сентября месяца дватцать четвертаго... Показать все
Смерть
Неизвестно

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