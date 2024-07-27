Шушкова Ирина Романова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1834 по 1840 ст.
Муж: Шушков Петр Демьянов
Рождение ребёнка
Около ?.07.1842 ст.
Сын: Шушков Иван Петров
Отец ребёнка: Шушков Петр Демьянов
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107867
Упоминание
24.09.1850 ст.
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/146357 Село Большая Качка. IX ревизия (1850 год). Источник: НАРТ 1305-1-18 РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА Тысяча восемь сот пятидесятаго года, сентября месяца дватцать четвертаго... Показать все
Смерть
Неизвестно