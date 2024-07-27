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Шушков Петр Демьянов

Место рождения

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Шушков Демьян Леонтьев

Мать: Шушкова Марфа

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107867
Упоминание
?.02.1816 ст.
Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/140240 Село Качка. VII ревизия. Источник: НАРТ, ф.3 оп.2 д.507 1816-го года февраля дня Вятской губернии Елабугскаго уезда Качкинскаго приказа села Дмитриевскаго Ка... Показать все
Бракосочетание
С 1834 по 1840 ст.

Жена: Шушкова Ирина Романова

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
13.04.1834 ст.
Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/122011 Село Дмитриевское (Большая Качка). VIII ревизия. Источник: НАРТ, ф.3 оп.2 д.534 стр.5-44 Ревизская сказка тысяча восемь сот тридцать четвертаго года апреля ... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.07.1842 ст.

Сын: Шушков Иван Петров

Мать ребёнка: Шушкова Ирина Романова

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107867
Упоминание
24.09.1850 ст.
Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/146357 Село Большая Качка. IX ревизия (1850 год). Источник: НАРТ 1305-1-18 РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА Тысяча восемь сот пятидесятаго года, сентября месяца дватцать четвертаго... Показать все
Смерть
Неизвестно

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