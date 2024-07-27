Шушков Петр Демьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Шушков Демьян Леонтьев
Мать: Шушкова Марфа
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107867
Упоминание
?.02.1816 ст.
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/140240 Село Качка. VII ревизия. Источник: НАРТ, ф.3 оп.2 д.507 1816-го года февраля дня Вятской губернии Елабугскаго уезда Качкинскаго приказа села Дмитриевскаго Ка... Показать все
Бракосочетание
С 1834 по 1840 ст.
Жена: Шушкова Ирина Романова
Упоминание
13.04.1834 ст.
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/122011 Село Дмитриевское (Большая Качка). VIII ревизия. Источник: НАРТ, ф.3 оп.2 д.534 стр.5-44 Ревизская сказка тысяча восемь сот тридцать четвертаго года апреля ... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.07.1842 ст.
Сын: Шушков Иван Петров
Мать ребёнка: Шушкова Ирина Романова
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107867
Упоминание
24.09.1850 ст.
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/146357 Село Большая Качка. IX ревизия (1850 год). Источник: НАРТ 1305-1-18 РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА Тысяча восемь сот пятидесятаго года, сентября месяца дватцать четвертаго... Показать все
Смерть
Неизвестно