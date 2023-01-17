Большая Качка
Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3529Качка, с. удельн.при ррч. Качкинке и Танайке.711115433434Церковь православная 1. Сельское училище. Приказ. Торжков 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
334. Качка Большая, село бывшее удельное, при речках Качкппке и Танайке, дворов 173, жителей 1080, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, Показать все
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Олы КачыкБольшая КачкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142973Большая Качкасело55°49'51°58'N-39-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Елабужский муниципальный район, Большекачкинское сельское поселение
92626416101с Большая Качкасело