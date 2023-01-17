село Большая Качка, село Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большая Качка

Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3529Качка, с. удельн.при ррч. Качкинке и Танайке.711115433434Церковь православная 1. Сельское училище. Приказ. Торжков 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Качкинская волость
334. Качка Большая, село бывшее удельное, при речках Качкппке и Танайке, дворов 173, жителей 1080, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, Показать все

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Олы КачыкБольшая КачкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Елабужский район
142973Большая Качкасело55°49'51°58'N-39-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Елабужский муниципальный район, Большекачкинское сельское поселение
92626416101с Большая Качкасело
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