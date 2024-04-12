Меншутина (-) Матрена Меркульева
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Рождение ребёнка
1724
Сын: Меншутин Данила Никифоров
Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
1731
Сын: Меншутин Лукьян Никифоров
Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Меншутин Никифор Никифоров
Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Федосья Никифорова
Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матрена Никифорова
Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Меншутин Степан Никифоров
Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1793