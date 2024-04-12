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Меншутина (-) Матрена Меркульева

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Меншутин Данила Никифоров

Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Меншутин Лукьян Никифоров

Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Меншутин Никифор Никифоров

Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Федосья Никифорова

Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матрена Никифорова

Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Меншутин Степан Никифоров

Отец ребёнка: Меншутин Никифор Кириллов

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Никифор Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1793
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