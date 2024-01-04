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Меншутин Данила Никифоров

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

04.12.1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Меншутин Никифор Кириллов

Мать: Меншутина Матрена Меркульева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Дарья Данилова

Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Меншутина Христина Данилова

Мать ребёнка: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Меншутин Ефимий Данилович

Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Меншутин Никита Данилович

Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Меншутин Иван Данилович

Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Меншутин Никита Данилович

Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Аксинья Данилова

Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Меншутин Еремей Данилович

Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Прасковья Фролова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.12.1788
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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