Меншутин Данила Никифоров
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти04.12.1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Дарья Данилова
Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Меншутина Христина Данилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Меншутин Ефимий Данилович
Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Меншутин Никита Данилович
Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Меншутин Никита Данилович
Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Аксинья Данилова
Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Меншутин Еремей Данилович
Мать ребёнка: Меншутина Прасковья Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1788