Меншутин Степан Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеншутин Степан Никифоров

Меншутин Степан Никифоров

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Меншутин Никифор Кириллов

Мать: Меншутина Матрена Меркульева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Меншутин Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Дмитриева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Меншутин Максим Стефанович

Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Дмитриева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Авдотья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close