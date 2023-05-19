Меншутин Степан Никифоров
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1769
Сын: Меншутин Андрей Стефанович
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Меншутин Максим Стефанович
Мать ребёнка: Меншутина Авдотья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно