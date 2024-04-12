Меншутина (-) Авдотья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина (-) Авдотья Дмитриева

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Меншутин Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Меншутин Степан Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Меншутин Максим Стефанович

Отец ребёнка: Меншутин Степан Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Степан Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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