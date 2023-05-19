Меншутин Лукьян Никифоров
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Пелагея Лукьянова
Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Меншутин Емельян Лукьянов
Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1784
Дочь: Анна Лукьянова
Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1786
Сын: Меншутин Никифор Лукьянов
Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно