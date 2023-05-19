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Меншутин Лукьян Никифоров

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Меншутин Никифор Кириллов

Мать: Меншутина Матрена Меркульева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Пелагея Лукьянова

Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Меншутин Денис Лукьянов

Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Меншутин Емельян Лукьянов

Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Меншутин Иван Лукьянов

Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1784

Дочь: Анна Лукьянова

Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1786

Сын: Меншутин Никифор Лукьянов

Мать ребёнка: Меншутина Матрена Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Матрена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно