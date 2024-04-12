Меншутина Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Пелагея Лукьянова
Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Меншутин Емельян Лукьянов
Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров
Рождение ребёнка
03.02.1784
Дочь: Анна Лукьянова
Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров
Рождение ребёнка
13.03.1786
Сын: Меншутин Никифор Лукьянов
Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно