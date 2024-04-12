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Меншутина Матрена Ивановна

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Пелагея Лукьянова

Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Меншутин Денис Лукьянов

Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Меншутин Емельян Лукьянов

Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Меншутин Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1784

Дочь: Анна Лукьянова

Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1786

Сын: Меншутин Никифор Лукьянов

Отец ребёнка: Меншутин Лукьян Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Лукьян Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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