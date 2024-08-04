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Казунин Иван Иванович

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.09.1892

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1892

Отец: Казунин Иван Максимович

Мать: Казунина (Ловыгина) Татьяна Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Леонид Максимович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казунина) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Бракосочетание
24.11.1919

Жена: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 13.06.1921 и 12.07.1921

Сын: Казунин Петр Иванович

Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1924

Сын: Казунин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Казунин Иван Иванович

Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1957
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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