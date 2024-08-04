Казунин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения12.09.1892
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1892
Воспреемник Леонид Максимович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казунина) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна
Бракосочетание
24.11.1919
Рождение ребёнка
Между 13.06.1921 и 12.07.1921
Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
07.08.1924
Сын: Казунин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Казунина (Подосенова) Вера Петровна
Смерть
1957