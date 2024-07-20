Казунина (Ловыгина) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти13.05.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1882
По жениху: Степан Иванович и Григорий Косьмич Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Максим Михайлович и Фёдор Федотович Ловыгины, крестьяне д. Васильево
Рождение ребёнка
21.11.1882
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Воспреемник Серафима Петровна Пестерева, крестьянская жена д. Борисово
Рождение ребёнка
20.06.1886
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Воспреемник Тимофей Николаевич Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
21.06.1890
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Воспреемник Евдоким Львович Казунин
Рождение ребёнка
12.09.1892
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Воспреемник Леонид Максимович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Воспреемник Екатерина Ловыгина, крестьянская жена д. Васильево
Рождение ребёнка
13.11.1898
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Воспреемник Екатерина Ивановна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Смерть
13.05.1900