Казунина (Ловыгина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Ловыгина) Татьяна Петровна

Место рождения

Васильево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

13.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.01.1882

Муж: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Степан Иванович и Григорий Косьмич Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Максим Михайлович и Фёдор Федотович Ловыгины, крестьяне д. Васильево
Рождение ребёнка
21.11.1882

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Серафима Петровна Пестерева, крестьянская жена д. Борисово
Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Казунин Петр Иванович

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Тимофей Николаевич Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
21.06.1890

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Евдоким Львович Казунин
Рождение ребёнка
12.09.1892

Сын: Казунин Иван Иванович

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Леонид Максимович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Екатерина Ловыгина, крестьянская жена д. Васильево
Рождение ребёнка
13.11.1898

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Екатерина Ивановна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Смерть
13.05.1900
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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