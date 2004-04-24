Казунин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения07.08.1924
Дата смерти24.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казунина (Смелова) Раиса Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Белая (Казунина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Гущина (Казунина) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1962
Дочь: (Казунина) Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна
Смерть
24.04.2004