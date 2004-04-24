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Казунин Владимир Иванович

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.08.1924

Дата смерти

24.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1924

Отец: Казунин Иван Иванович

Мать: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казунина (Смелова) Раиса Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Белая (Казунина) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Гущина (Казунина) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1962

Дочь: (Казунина) Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.04.2004
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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