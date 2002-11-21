Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1922
Дата смерти21.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казарина) Майя Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Белая (Казунина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Казунин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Гущина (Казунина) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Казунин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1962
Дочь: (Казунина) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Казунин Владимир Иванович
Смерть
21.11.2002