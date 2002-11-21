Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Вязникова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1922

Дата смерти

21.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казарина) Майя Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Белая (Казунина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Казунин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Гущина (Казунина) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Казунин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1962

Дочь: (Казунина) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Казунин Владимир Иванович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.11.2002
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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