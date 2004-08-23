Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

23.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: Казунин Иван Иванович

Мать: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Александр Александрович

Рождение ребёнка
08.12.1956

Дочь: Лапушкина (Ельцова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Ельцов Александр Александрович

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Марченко (Ельцова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Ельцов Александр Александрович

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1962

Сын: Ельцов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ельцов Александр Александрович

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
23.08.2004
Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

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