Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти23.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1956
Дочь: Лапушкина (Ельцова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Ельцов Александр Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Марченко (Ельцова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Ельцов Александр Александрович
Рождение ребёнка
15.02.1962
Сын: Ельцов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ельцов Александр Александрович
Смерть
23.08.2004
Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область