Ельцов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения09.01.1928
Дата смерти18.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1956
Дочь: Лапушкина (Ельцова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Марченко (Ельцова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1962
Сын: Ельцов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна
Смерть
18.07.1992