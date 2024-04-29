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Ельцов Александр Александрович

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.01.1928

Дата смерти

18.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1928

Отец: Ельцов Александр Алексеевич

Мать: Ельцова (Смыкова) Евлампия Артемьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1956

Дочь: Лапушкина (Ельцова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Марченко (Ельцова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1962

Сын: Ельцов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Татьяна Ивановна

Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.07.1992

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