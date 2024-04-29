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Ельцов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1906

Дата смерти

30.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906

Отец: Ельцов Алексей Иванович

Мать: Ельцова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.01.1928

Сын: Ельцов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ельцова Евлампия Артемьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1931

Сын: Ельцов Иван Александрович

Мать ребёнка: Ельцова Евлампия Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оборина Роза Александровна

Мать ребёнка: Ельцова Евлампия Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Ельцова Евлампия Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова Евлампия Артемьевна

Смерть
30.03.1972
Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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