Ельцов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1906
Дата смерти30.03.1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906
Отец: Ельцов Алексей Иванович
Мать: Ельцова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.01.1928
Сын: Ельцов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ельцова Евлампия Артемьевна
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1931
Сын: Ельцов Иван Александрович
Мать ребёнка: Ельцова Евлампия Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оборина Роза Александровна
Мать ребёнка: Ельцова Евлампия Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Ельцова Евлампия Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1972
Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область