Ельцов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕльцов Иван Александрович

Ельцов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1931

Дата смерти

12.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1931

Отец: Ельцов Александр Алексеевич

Мать: Ельцова (Смыкова) Евлампия Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Ельцова (Казарина) Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова (Казарина) Галина Александровна

Рождение ребёнка
20.06.1960

Дочь: Смирнова (Ельцова) Роза Ивановна

Мать ребёнка: Ельцова (Казарина) Галина Александровна

Рождение ребёнка
16.05.1962

Дочь: Вязникова (Ельцова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Ельцова (Казарина) Галина Александровна

Смерть
12.12.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.