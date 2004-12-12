Ельцов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1931
Дата смерти12.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Ельцова (Казарина) Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1960
Дочь: Смирнова (Ельцова) Роза Ивановна
Мать ребёнка: Ельцова (Казарина) Галина Александровна
Рождение ребёнка
16.05.1962
Дочь: Вязникова (Ельцова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Ельцова (Казарина) Галина Александровна
Смерть
12.12.2004