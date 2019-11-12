Ельцова (Казарина) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1939
Дата смерти12.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Ельцов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1960
Дочь: Смирнова (Ельцова) Роза Ивановна
Отец ребёнка: Ельцов Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.05.1962
Дочь: Вязникова (Ельцова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ельцов Иван Александрович
Смерть
12.11.2019