Ельцова (Казарина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова (Казарина) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1939

Дата смерти

12.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Ельцов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Иван Александрович

Рождение ребёнка
20.06.1960

Дочь: Смирнова (Ельцова) Роза Ивановна

Отец ребёнка: Ельцов Иван Александрович

Рождение ребёнка
16.05.1962

Дочь: Вязникова (Ельцова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ельцов Иван Александрович

Смерть
12.11.2019

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