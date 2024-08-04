Ельцова (Смыкова) Евлампия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова (Смыкова) Евлампия Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1908

Дата смерти

12.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1908

Отец: Смыков Артемий Константинович

Мать: Смыкова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оборина (Ельцова) Роза Александровна

Отец ребёнка: Ельцов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
09.01.1928

Сын: Ельцов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ельцов Александр Алексеевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1931

Сын: Ельцов Иван Александрович

Отец ребёнка: Ельцов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Ельцов Николай Александрович

Отец ребёнка: Ельцов Александр Алексеевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.01.1980
Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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