Ельцова (Смыкова) Евлампия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1908
Дата смерти12.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1908
Отец: Смыков Артемий Константинович
Мать: Смыкова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оборина (Ельцова) Роза Александровна
Отец ребёнка: Ельцов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
09.01.1928
Сын: Ельцов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ельцов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.06.1931
Сын: Ельцов Иван Александрович
Отец ребёнка: Ельцов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
05.09.1936
Сын: Ельцов Николай Александрович
Отец ребёнка: Ельцов Александр Алексеевич
Смерть
12.01.1980
Зайчики, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область